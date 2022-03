SPERONE. Stop all’erogazione dell’acqua per lavori rete idrica

Per un imprevisto guasto alla rete idrica avvenuta in Via dei Funari a Sperone, oggi 16 Marzo, a partire dalle ore 14:30, sarà necessaria l’interruzione dell’erogazione dell’acqua fino a completamento dei lavori previsti entro le 18:00. L’interruzione dell’acqua riguarderà Via dei Funari, ,Traverse di Via Ferrovia, Via Verdi con probabile sospensione nelle zone limitrofe come le vie F.lli Cervi, G. Di Vittorio, Giovanni XXIII. Lo comunica l’amministrazione comunale.

