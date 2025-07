Tragedia a Montoro: 43enne trovato morto in auto nella frazione San Bartolomeo

MONTORO (AV) – Dramma nella frazione San Bartolomeo di Montoro, dove nella mattinata di oggi un uomo di 43 anni è stato trovato privo di vita all’interno di un’auto parcheggiata in un’area di sosta.

A lanciare l’allarme sono stati alcuni passanti, insospettiti dall’auto ferma da ore con l’uomo immobile al suo interno. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della stazione locale. I soccorritori, purtroppo, non hanno potuto far altro che constatarne il decesso.

Il corpo senza vita dell’uomo – un residente di Montoro, molto conosciuto in paese – è stato esaminato sul posto dal medico legale, che ha effettuato un primo esame esterno per cercare di chiarire le cause della morte. Al momento, non si esclude alcuna ipotesi, compresa quella di un possibile malore improvviso.

La salma è stata messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, che valuterà se disporre l’autopsia per accertare con precisione le cause del decesso.

La notizia si è diffusa rapidamente in tutta Montoro, suscitando sconcerto e profondo cordoglio tra amici, conoscenti e vicini di casa della vittima. Il 43enne era una persona stimata, descritta da molti come riservata ma gentile, e ben voluta da chi lo conosceva.