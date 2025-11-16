Avella, nuova regolamentazione del traffico per lavori di pavimentazione in via Sant’Angelo

Il Comune di Avella ha emanato l’Ordinanza Sindacale n. 26 del 14 novembre 2025 con cui viene regolamentata temporaneamente la circolazione stradale in via Sant’Angelo. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione dei lavori di nuova pavimentazione richiesti dalla società Imprecal s.r.l., incaricata degli interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali.
La chiusura al traffico interesserà il tratto di via Sant’Angelo compreso tra via Parroco Ercolino e la Strada Vicinale Pietrelle (territorio confinante con Roccaraionola, NA):
•Dal 17 novembre 2025 al 19 dicembre 2025
•Dalle ore 08:30 alle ore 18:30
•Con validità anche oltre tali date orarie, se necessario, fino alla conclusione dei lavori e al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Durante questo periodo sarà istituito il divieto di transito per tutti i veicoli, al fine di garantire la sicurezza degli operai e dei cittadini.