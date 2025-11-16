“La famiglia perbene” arte e passione, all’Auditorium Comunale di Sturno

Ieri sera sabato 15 novembre, con inizio alle ore 19,00 presso l’Auditorium Comunale di Sturno, si è svolta una interessante serata teatrale, fatta di cultura, socialità e solidarietà, promossa dal Rotary Avellino EST Centenario.

Numeroso pubblico ha riempito il parterre dell’Auditorium, per assistere allo spettacolo offerto dalla Compagnia teatrale di Ariano Irpino dal titolo “ Una famiglia perbene “ commedia in tre atti scritta e diretta da Luigi Pietrolà. Che il pubblico, a scena aperta ha più volte applaudito, e che, ha iniziato la stagione teatrale di Sturno.

Prima dell’inizio spettacolo, i rituali ringraziamenti rivolti al pubblico in sala, sono stati fatti da:

Floriana D’Ambrosio – Presidente Rotary Club Avellino Est Centenario.

Sonia Bruno – Rotary Community Corps Avellino Est.

Federica Tiso – Wteract Avellino.

Luigi Pietrolà – Regista.

Tutto il ricavato derivato dalla vendita dei biglietti di ingresso, sarà devoluto ai progetti di service del Rotary Club Avellino Est Centenario, grazie alla generosa solidarietà della compagnia teatrale, che ha recitato senza alcun compenso.

Il successo della serata, va senza ombra di dubbio, alla Dott:ssa Floriana D’Ambrosio, Presidente del R.C. Avellino Est Centenario, che oltre alla sua giovinezza e presenza, accumuna: autorità, esperienza nel campo medico, e gestionale del Rotary dove è stata nominata negli scorsi mesi, nell’anno in cui il club, compie i venti anni dalla sua nascita, , ma, anche per la diversità dei suoi numerosi convegni già realizzati.

E, come ci ha detto : “ questa è una serata, che si propone di coniugare, arte, cultura, spettacolo e solidarietà “. E non è poco.

Tra i presenti, abbiamo notato i Presidenti emeriti del Rotary Vincenzo Romolo e Nicola Grasso, la Dott:ssa e Giornalista Rosaria Bruno, e anche, Giuseppe (Pino) Bruno, Presidente del Gruppo Industriale Bruno, leader in Italia e nel Mondo, accompagnato dalla gentile consorte. Oltre, a numerosi professionisti, in ambito culturale e del volontariato.

Quindi, una serata da rivedere.

Carmine Martino