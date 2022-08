AVELLA.Nuoto in acque libere, Andrea Rega campione nei 3000 assoluti pinne è pronto per il mondiale.

Una grande organizzazione ha portato a termine alla grande una bellissima edizione dei Campionati Italiani di Nuoto Pinnato in acque libere, manifestazione valevole anche come test event dei prossimi Campionati del Mondo in programma a metà settembre nel Lago di Viverone in provincia di Biella. Percorso e assistenza perfetta e riprese in live streaming con tanto di riprese aeree sono state le caratteristiche dominanti dell’evento ospitato presso lo stabilimento bar “La Marinella”, caratteristiche queste fondamentali ad alimentare le bellissime prestazioni realizzate in acqua dagli otre 200 atleti partecipanti. A raggiungere un risultato più importante l’avellano Andrea Rega nei 3000 assoluti pinne.