AVELLA.Nativitatis,venerdì la presentazione del libro “Tre Matrimoni e una Wedding Planner” di Elisabetta Picardi.

In occasione dell’evento Nativitatis,organizzato dal Comune di Avella il giorno 17 dicembre alle ore 16.00 presso la Sala Alvarez del Palazzo Baronale, ci sarà la presentazione del libro “Tre Matrimoni e una Wedding Planner”.A fare gli onori di casa la Dott.ssa Carmen Loiola e la vice-sindaca Dott.ssa Anna Alaia, a moderare la presentazione Matteo Canonico, tra i relatori Antonio Larizza (Presidente Artis Suavitas), Antonella Melles (founder Acheloo Viaggi), Giovanna Russo (CEO & Founder Convention Bureau Sorrento), interverranno inoltre la Dott.ssa Ilaria Polito e Marialuisa Rapuano protagoniste del libro.

L’autrice Elisabetta Picardi (Regional Marketing Manager Italia di 5 Star Wedding Directory) dichiara: “Ho sempre pensato alla mia vita come un film, per realizzare e raccontare qualcosa di unico. Mi rifaccio sempre ad una frase per me importante “Ricomincio da tre” di Massimo Troisi poiché il numero tre ha caratterizzato parte della mia vita. A prescindere dalla mie scelte di vita, ho messo al mondo tre figli bellissimi, il numero tre si ripresenta in diverse circostanze. Amo il mio lavoro, cioè quello di organizzare matrimoni , credo fermamente nell’amore e in questo libro lo descrivo in tutta la sua bellezza e concretezza, vi narrerò la vita di tre coppie che si intreccia con la mia vita, creando dei momenti di forte riflessione e gioia”.

“Nativitatis” si svolgerà il 17 – 18 – 19 dicembre nel centro storico di Avella Città d’Arte dove turisti, visitatori e famiglie si troveranno immersi letteralmente in una “green area”. Tutto parte dal verde, che caratterizza l’Irpinia e Avella Città d’Arte, dai paesaggi, dai territori, dalle origini, dalle tradizioni, dalla terra, dalle colline innevate, dai boschi e la natura incontaminata. “Nativitatis” sta per nascita creando l’atmosfera natalizia. L’Irpinia è la terra di origine dei migliori vini al mondo e di vari prodotti tipici tra cui la Nocciola di Avella. Nel centro storico di Avella, porta dell’Irpinia, turisti, visitatori e famiglie troveranno stand enogastronomici con degustazioni delle eccellenze irpine, si potrà assistere a spettacoli per adulti e bambini e scoprire la cittadina archeologica attraverso tour itineranti teatralizzati.

adsense – Responsive – Post Articolo