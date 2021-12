LA COMMEDIA DI SASA’ PALUMBO A SCISCIANO

Per la seconda volta della programmata rassegna del Teatro di Scisciano il Sipario si è aperto al pubblico– Domenica 12 Dicembre 2021 ha offerto agli abbonati e agli appassionati la commedia in due atti “Se mai mi sposerò” scritta e diretta da Sasà palumbo. La storia rappresentata dalla Compagnia “il Sipario”, è quella di un giovane, Filippo che sta per sposarsi e i giorni prima del fatidico “Si” viene contrastato dai consigli positivi e negativi dei familiari. Quando arriva il grande giorno Filippo entra in crisi profonda anche per via della festa a sorpresa del celibato e la notte trascorsa amorevolmente con un’infermiera. Infine preverrà l’amore per la sua donna, anche se appena dopo il “Si” inizia il primo battibecco tra marito e moglie. (Pasquale Iannucci)

