AVELLA. La Magia sarebbe servita: Il Mandamento Avella crolla 3-0 contro la Libertas Grottolella. Ennesima sconfitta

Dopo il servizio di Striscia la Notizia, che ha smascherato un sedicente “mago del calcio” pronto a vendere formule magiche e polveri miracolose per ribaltare le sorti della squadra, il Mandamento Avella ha scelto di non cedere alla tentazione dell’occulto. Una decisione onorevole, certo, ma guardando il risultato finale, viene da chiedersi: e se un piccolo rito propiziatorio fosse stato d’aiuto?

A decidere la sfida di oggi contro il Grottolella sono stati Vincenzo Tomeo, Americo D’Acierno e Pietro Medugno, che con tre gol hanno mandato in frantumi ogni residua speranza di riscatto per il Mandamento Avella. La Libertas Grottolella ha preferito affidarsi a metodi più tradizionali, come schemi di gioco e azioni ben costruite. E, guarda caso, ha funzionato.

Forse un Incantesimo non sarebbe guastato

Dopo la disfatta, tra i tifosi del Mandamento Avella è sorto un dubbio: e se invece di evitarlo, si fosse provato a sperimentare almeno un po’ di magia? Magari un piccolo amuleto, un rito scaccia-sfortuna o anche solo una danza propiziatoria negli spogliatoi? A giudicare dal risultato, peggio di così non poteva andare, quindi tanto valeva tentare il tutto per tutto!

Dopo questa ennesima sconfitta, la squadra dovrà decidere quale strada percorrere: continuare a credere solo nelle proprie forze o magari iniziare a consultare davvero esperti di cabala e segreti esoterici? Chissà, forse la prossima volta vedremo una sessione di allenamento a base di formule segrete e talismani benedetti.

Nel frattempo, la Libertas Grottolella si gode una vittoria meritata, con tre punti che danno morale e confermano il buon lavoro della squadra. E soprattutto, senza bisogno di magia! O forse… proprio perché dall’altra parte non si è voluto provarla?