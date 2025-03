Paura tra i boschi: Vigili del Fuoco salvano cinque ragazzi da un branco di cinghiali ad Aiello del Sabato

Momenti di paura questa mattina in contrada Greci, nel comune di Aiello del Sabato, dove cinque ragazzi si sono trovati in difficoltà a causa dell’inaspettata presenza di un gruppo di cinghiali.

L’episodio si è verificato intorno alle ore 12:20, mentre i giovani erano impegnati in una passeggiata all’aria aperta. L’improvvisa apparizione degli animali selvatici ha scatenato il panico tra i ragazzi, che si sono immediatamente rifugiati dietro un casolare abbandonato per sfuggire al pericolo. In preda alla paura, hanno lanciato l’allarme e richiesto aiuto.

Grazie alla tempestiva segnalazione, i Vigili del Fuoco del Comando di Avellino sono intervenuti rapidamente per localizzare e mettere in salvo i giovani, nonostante la zona fosse di difficile accesso. L’operazione di soccorso si è svolta con grande professionalità: i ragazzi sono stati individuati, rassicurati e accompagnati in una zona sicura, lontano dai cinghiali.

L’intervento si è concluso senza alcun danno a persone, con un lieto fine per i ragazzi, che hanno potuto riabbracciare i propri familiari dopo lo spavento. L’episodio riporta l’attenzione sulla presenza sempre più frequente di cinghiali nelle aree rurali e periferiche, un fenomeno che continua a destare preoccupazione per la sicurezza dei cittadini.