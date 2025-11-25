Avella: la magia del Natale nella galleria – store Mi.Fra. di Francesco del planner events Francesco Barbarino

di Saverio Bellofatto

Il Natale è un ricorrenza planetaria. C’è chi lo vive come la festa cristiana per eccellenza e chi come una tradizione familiare o ancora come un semplice momento di pausa dalla caotica vita quotidiana, un’ incontro con la famiglia e gli amici: il suo arrivo riesce ogni anno a trasformare il mondo in una piccola fiaba. Le strade si illuminano, le vetrine si colorano e persino l’aria sembra profumare di cannella e sogni. Eppure, più di ogni altro simbolo, c’è un protagonista silenzioso che rappresenta la quintessenza di questa magia: l’albero di Natale. Se è vero come è vero che negli ultimi anni con la diffusione degli store made in China c’è un’abbondanza di articoli natalizi, molti anche trash , c’è chi invece ricerca per decorare il proprio Natale, oggetti e decorazioni artistiche realizzate da artigiani e artisti di indiscussa qualità e originalità. Non è facile trovare negozi il cui l’art director dedica molto tempo a selezionare oggetti che rispondono al gusto della clientela in qualità e arte.

Ad Avella il planner events Francesco Barbarino, oltre ad essere un cultore del bello e della raffinatezza in tutte le sue forme , nel suo negozio – galleria d’arte MI.FRA. propone un’affascinante e magica esposizione di oggetti, addobbi, alberi, luci, decorazioni natalizie e originali articoli da regalo.

Tutto curato nei minimi particolari, ogni proposta diventa un pezzo unico che Francesco pregna con la sua personalità artistica. Una galleria dove in questo periodo si respira la magia del Natale che merita essere visitata!