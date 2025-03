AVELLA. Ingorgo di auto parcheggiate in Via Madonna delle Grazie. Problemi per la Viabilità, continuano le lamentele dei residenti e noni

Un serio problema di viabilità sta mettendo in difficoltà il traffico nella zona di via Madonna delle Grazie ad Avella, dove lungo la via si verificano sempre più spesso ingorghi causati dal parcheggio selvaggio di numerosi veicoli. La situazione, che si è sviluppata negli ultimi anni, ha già sollevato numerose segnalazioni da parte dei residenti e degli automobilisti.

La carreggiata, infatti, risulta notevolmente ridotta a causa delle auto parcheggiate in modo disordinato, creando non solo disagi per il normale flusso del traffico, ma anche seri rischi per la sicurezza dei pedoni e mezzi di soccorso. I veicoli parcheggiati lungo la strada impediscono infatti una corretta visibilità agli incroci, aumentando il rischio di incidenti.

L’ingorgo si manifesta in particolar modo durante le ore di punta, quando il numero di veicoli in transito aumenta considerevolmente. La mancanza di spazi di sosta adeguati e la gestione insufficiente delle zone di parcheggio hanno fatto sì che molti automobilisti abbiano scelto di parcheggiare in modo irregolare, bloccando parzialmente o totalmente la carreggiata.

Essendo la via a doppio senso questo ha causato una vera e propria “doppia fila” su gran parte del tratto, rallentando notevolmente il traffico e creando ulteriori difficoltà anche per i mezzi di soccorso. Non solo, ma l’ostruzione parziale della strada ha reso difficile l’accesso a diverse abitazioni con fortissimi disagi anche per i residenti, che non riescono a transitare comodamente.

I residenti della zona hanno già richiesto più volte l’intervento delle autorità competenti per ripristinare la viabilità e risolvere il problema. Alcuni chiedono una maggiore presenza della polizia locale per controllare il rispetto delle normative di parcheggio, mentre altri suggeriscono l’introduzione di nuove aree di sosta o l’installazione di delimitazioni più chiare per evitare il parcheggio selvaggio.

La speranza di tutti è che la situazione possa essere risolta al più presto, per garantire a cittadini e automobilisti un transito sicuro e regolare.