AVELLA. Gli studenti del Liceo Carducci diventano ciceroni al Parco Archeologico

Studenti del liceo Carducci impegnati nello stage come ciceroni. A seguito di una preziosa collaborazione tra il Liceo Classico “Carducci” di Nola e l’associazione Aps Avellarte, gli studenti hanno vissuto un’esperienza formativa unica presso il Parco Archeologico dell’Anfiteatro Romano di Avella. Accompagnati dalla professoressa Milena Picciocchi ragazzi sono stati protagonisti di un entusiasmante stage nell’ambito del Percorso per le Competenze Trasversali e per l’Orientamento (PCTO), impegnandosi in attività pensate per valorizzare le loro conoscenze e abilità in linea con il percorso di studi.

Divisi in gruppi, gli studenti hanno accolto turisti e visitatori, trasformandosi in appassionate guide tra le vestigia dell’antico Anfiteatro. Con entusiasmo e competenza, hanno raccontato storie di ludi gladiatori, episodi di vita quotidiana nella urbs romana e curiosità legate all’affascinante passato di Avella, rendendo ogni visita un vero e proprio viaggio nel tempo.