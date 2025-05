Calitri (AV) – Aggredisce i familiari: 36enne arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Compagnia di Sant’Angelo dei Lombardi hanno arrestato un 36enne, ritenuto responsabile di maltrattamenti contro familiari e lesioni personali.

L’episodio è accaduto nel tardo pomeriggio di ieri a Calitri.

Giunti sul posto, a seguito di segnalazione di un’aggressione in atto, i militari dell’Arma hanno constatato una situazione di elevata criticità, con l’uomo in evidente stato di agitazione che avrebbe percosso con un manico di scopa, prima la madre convivente e dopo aggredito e minacciato la sorella per l’ennesima richiesta di denaro fatta e negatagli dai due familiari.

Con non poca fatica i Carabinieri hanno bloccato l’esagitato, evitando più gravi conseguenze.

Condotto in Caserma, il 36enne (che più volte, in uno stato di alterazione psico-fisica, avrebbe maltrattato i familiari conviventi) è stato tratto in arresto e, su disposizione della Procura della Repubblica di Avellino, è stato associato alla Casa di Reclusione di Sant’Angelo dei Lombardi.