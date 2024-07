AVELLA. Giunge al termine la 13° edizione di “Teatro Sotto le Stelle”, tradizionale kermesse  estiva organizzata dall’Associazione MELA nel Giardino del Palazzo Baronale ad Avella.

Il prossimo fine settimana segnerà dunque il termine della manifestazione, quest’anno svoltasi a cavallo tra i mesi di giugno e luglio, con le esibizioni sabato 13 luglio di Giampiero Ianneo, Giovanni Caso e Annamaria Da Brescia che porteranno sul palco “Ricordando Te”, mentre domenica 14 a chiudere le danze della Rassegna sarà la Compagnia Stabile MELA che proporrà “Il settimo di riposò”, lavoro di Fayad rivisitato e diretto da Franco Pinelli.

Un festival del Teatro che ha visto susseguirsi diverse compagnie sul palco del Giardino le quali hanno allietato il numeroso ed affezionato pubblico accorso come sempre a godere non solo degli spettacoli ma anche della frescura di una location che è diventata, nel corso del tempo, sede naturale per una manifestazione così importante.

Anche quest’anno, sebbene la rassegna abbia visto un numero di spettacoli minore rispetto alle scorse edizioni, la qualità delle rappresentazioni è stata elevatissima come testimoniano le recensioni ricevute dal pubblico.

Nonostante la perfetta riuscita, l’Associazione di Promozione Sociale MELA è già al lavoro per organizzare la prossima edizione, che sarà ricca di novità e di eventi, con ospiti di prestigio e nuove iniziative culturali.

Una manifestazione come sempre dedicata a Vito Molaro, giovane componente della Compagnia Stabile MELA prematuramente scomparso, e che domenica 14 vedrà l’assegnazione e la premiazione alla Migliore Compagnia.

Vi aspettiamo dunque per le ultime due serate sabato 13 e domenica 14 presso il Giardino del Palazzo Baronale di Avella, con inizio spettacoli previsto per le ore 20.30 Per info e prenotazioni: Riccardo 328-2888577.