Avella, furto di gasolio nel parcheggio del Km 58: colpiti i mezzi della Cooperativa Sociale Ecovigilantes Onlus e altri veicoli in sosta

AVELLA – Un grave episodio di furto e vandalismo si è verificato nella notte presso il parcheggio del Km 58, ad Avella, dove ignoti hanno preso di mira diversi veicoli in sosta, tra cui tutti i furgoni di una cooperativa operante sul territorio.

I malviventi hanno forzato i serbatoi dei mezzi, provocando ingenti danni e svuotandoli completamente del gasolio. Secondo quanto emerso, il furto non ha riguardato esclusivamente i veicoli della cooperativa, ma anche altri mezzi parcheggiati nella stessa area.

Oltre al carburante sottratto, i responsabili hanno lasciato danni significativi ai serbatoi e ai mezzi, causando costi imprevisti e notevoli difficoltà organizzative. Un gesto che colpisce non solo un’attività lavorativa, ma un servizio essenziale per il territorio.

Nonostante l’accaduto, la cooperativa è riuscita a garantire regolarmente tutti i servizi previsti, evitando disagi alla cittadinanza grazie all’impegno e alla professionalità dei propri operatori, che hanno affrontato l’emergenza con grande senso di responsabilità.

L’episodio è stato denunciato alle autorità competenti, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto. La cooperativa rivolge inoltre un appello ai cittadini: chiunque abbia notato movimenti sospetti o persone aggirarsi nel parcheggio del Km 58 durante la notte o nelle prime ore del mattino è invitato a contattare le forze dell’ordine e fornire eventuali informazioni utili alle indagini.

Dalla cooperativa arriva infine un messaggio chiaro: «Non ci fermerete». Nonostante il danno economico e i disagi subiti, l’attività è ripresa regolarmente fin dalle prime ore del mattino, confermando la volontà di continuare a operare con dedizione e spirito di servizio nei confronti della comunità.