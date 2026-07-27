LA CAMPANIA CELEBRA I 50 ANNI DELLE RADIO LIBERE

Domani, martedì 28 luglio, al Consiglio Regionale la prima edizione di “Campania On Air – Giornata delle Radio Libere della Campania”

Napoli, 27 luglio 2026 – Saranno le voci delle radio della Campania a celebrare, domani martedì 28 luglio, il cinquantesimo anniversario della storica sentenza della Corte Costituzionale del 28 luglio 1976, che liberalizzò l’etere e diede inizio alla stagione delle radio libere in Italia.

A partire dalle ore 10.30, la Sala Giancarlo Siani del Consiglio Regionale della Campania, al Centro Direzionale di Napoli, Isola F13, ospiterà la prima edizione di “Campania On Air – Giornata delle Radio Libere della Campania”, iniziativa organizzata dalla Fondazione AdAstra con il patrocinio del Consiglio Regionale della Campania.

La manifestazione si inserisce nel percorso avviato dalla Regione Campania con la legge regionale n. 12 del 10 agosto 2022, che ha istituito la Giornata celebrativa delle Radio Libere, riconoscendone il valore storico, culturale e sociale e individuando nel 28 luglio la data simbolica della ricorrenza.

Ad aprire i lavori saranno i saluti istituzionali del Presidente del Consiglio Regionale della Campania, Massimiliano Manfredi, seguiti dagli interventi del consigliere regionale Franco Picarone, tra i firmatari della legge istitutiva della Giornata delle Radio Libere, della Presidente del Consiglio comunale di Napoli, Vincenza Amato, della presidente del Corecom Campania, Carola Barbato, del delegato del Rettore dell’Università degli Studi di Napoli Federico II per la Comunicazione, Lello Savonardo, e del docente universitario Luigi Caramiello.

Il cuore della manifestazione sarà rappresentato da “Le Voci della Campania”, momento dedicato agli interventi dei rappresentanti delle emittenti radiofoniche regionali, chiamati a raccontare la propria storia, il rapporto con il territorio e le prospettive future della radio locale.

Nel corso della mattinata Luigi Credendino, presidente della Fondazione AdAstra, e Giuseppe Porzio, responsabile della Comunicazione di Leader Consulting e giornalista di Tele A, presenteranno il progetto del Festival delle Radio Libere della Campania, destinato a diventare dal 2027 l’appuntamento annuale dell’emittenza radiofonica regionale.

La manifestazione si concluderà con la consegna dei Premi delle Radio Libere della Campania, articolati nelle categorie: Premio Memoria della Radio, Premio Radio Futura, Premio Campus On Air, Premio Radio di Comunità, Premio Le Voci della Campania, Premio alla Carriera e Menzione Speciale del Consiglio Regionale della Campania.

L’iniziativa intende non solo celebrare cinquant’anni di storia della radiofonia locale, ma anche porre le basi di una rete permanente tra le emittenti campane, valorizzando il ruolo culturale, sociale e informativo e rilanciando il futuro attraverso il progetto del Festival delle Radio Libere della Campania.

L’evento è patrocinato dal Consiglio Regionale della Campania, dal Corecom Campania, dal Consiglio Comunale di Napoli, dal dipartimento di Scienze Sociali dell’Università Federico II, dall’Università degli Studi di Napoli Parthenope, dal Dipartimento di Scienze Politiche dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, dall’Università degli Studi Suor Orsola Benincasa e dall’Università degli Studi di Salerno.