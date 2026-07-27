Bus Air Campania in avaria sull’A16: disagi per i passeggeri nei pressi di Monteforte Irpino

Ancora disagi per i pendolari lungo l’autostrada A16 Napoli-Canosa. Un autobus di Air Campania, in servizio sulla tratta Napoli-Avellino, è rimasto in avaria nei pressi dello svincolo di Monteforte Irpino.

Il mezzo è stato costretto a fermarsi in corsia di emergenza a causa di un guasto tecnico, interrompendo il viaggio e lasciando i passeggeri in attesa dell’arrivo di un autobus sostitutivo per poter proseguire verso il capoluogo irpino.

L’episodio ha provocato inevitabili rallentamenti e disagi per le decine di viaggiatori presenti a bordo, costretti a interrompere il tragitto lungo l’arteria autostradale.

Le cause del guasto sono in corso di accertamento, mentre il mezzo è stato successivamente preso in carico per le operazioni di assistenza e rimozione.

Si tratta dell’ennesimo episodio che riporta al centro dell’attenzione il tema dell’affidabilità del servizio di trasporto pubblico regionale. Un guasto può certamente verificarsi, ma quando situazioni del genere iniziano a ripetersi con una certa frequenza, inevitabilmente cresce il malumore tra i pendolari, che chiedono mezzi più efficienti e un servizio all’altezza delle esigenze quotidiane.