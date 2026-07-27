COMUNICATO STAMPA – UNARMA A.S.C. AVELLINO

Il Luogotenente C.S. Giuseppe Possidente va in pensione, ma resta al fianco di UNARMA: l’omaggio della Segreteria Provinciale di Avellino

AVELLINO – Si chiude una lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri, ma non termina l’impegno al servizio dei colleghi. Il Luogotenente Carica Speciale Giuseppe Possidente ha raggiunto il traguardo del pensionamento, ricevendo il sentito tributo della Segreteria Provinciale di Avellino di UNARMA A.S.C., che ne ha voluto sottolineare il valore umano, professionale e sindacale.

Tra i pionieri del sindacalismo militare, già Segretario Nazionale di UNARMA A.S.C., Possidente è stato uno dei protagonisti della nascita e della crescita dell’associazione, contribuendo con determinazione alla tutela dei diritti dei Carabinieri fin dalle prime fasi di un percorso allora tutt’altro che semplice.

Il pensionamento, tuttavia, non rappresenta un addio. Attraverso uno specifico protocollo d’intesa continuerà a collaborare con l’associazione, mettendo a disposizione la propria esperienza in settori strategici, in particolare nell’ambito della normativa sulla Legge 104, sia per UNARMA A.S.C. sia per UNARMA Pensionati.

A rendere ancora più significativo il momento è il messaggio del Segretario Generale Provinciale Massimiliano Lo Priore, che ha ripercorso il rapporto umano e professionale costruito in oltre trent’anni di conoscenza.

«Io e Giuseppe ci conosciamo dal 1995. Da allora siamo rimasti grandi amici, due fratelli si può dire. Nel 2019 mi coinvolse in questo grande progetto sindacale e insieme abbiamo costruito una realtà che oggi rappresenta un punto di riferimento per centinaia di colleghi. Abbiamo affrontato sacrifici, incomprensioni e tante difficoltà, ma non abbiamo mai smesso di credere in ciò che stavamo facendo».

Lo Priore ricorda come, in poco tempo, la Segreteria Provinciale di Avellino sia riuscita a raggiungere risultati importanti, arrivando a contare circa 300 iscritti, diventando un modello osservato anche a livello nazionale.

«L’Arma dei Carabinieri perde un grande professionista, una persona perbene e un amico sempre disponibile. Ma il suo pensionamento non fermerà il suo impegno. Abbiamo ancora bisogno della sua esperienza, della sua professionalità e dei suoi valori. A Giuseppe voglio dire soltanto una cosa: ti vogliamo tutti bene e te ne vorremo sempre».

Con questo riconoscimento, la Segreteria Provinciale di UNARMA Avellino ha voluto esprimere non solo gratitudine per una carriera esemplare, ma anche l’augurio per una nuova fase della vita che vedrà il Luogotenente Giuseppe Possidente continuare a rappresentare un punto di riferimento per tanti Carabinieri, con lo stesso spirito di servizio che ha contraddistinto il suo percorso professionale.