Monteforte Irpino ricorda le vittime della tragedia di Acqualonga: martedì la cerimonia al Giardino della Memoria

A tredici anni dalla tragedia del viadotto di Acqualonga, il Comune di Monteforte Irpino rinnova il ricordo delle quaranta vittime del più grave incidente stradale della storia d’Italia con una cerimonia commemorativa in programma martedì 28 luglio, alle 17.30, presso il Giardino della Memoria, in località Acqualonga.

L’iniziativa rappresenta un momento di raccoglimento e riflessione per rendere omaggio alle vittime del tragico incidente avvenuto il 28 luglio 2013, confermando la vicinanza delle istituzioni e dell’intera comunità alle famiglie colpite da quella immane tragedia.

La cerimonia si aprirà con i saluti istituzionali del sindaco di Monteforte Irpino, Fabio Siricio, e del sindaco di Pozzuoli, Luigi Manzoni. Seguiranno la deposizione della corona d’alloro, la benedizione e un momento di raccoglimento, gli interventi dedicati alla memoria e gli accompagnamenti musicali della violoncellista Teresa Vellese e del pianista Michele Ruggiero.

Le commemorazioni prenderanno il via nella mattinata, alle 10, anche a Pozzuoli, presso il Largo del Ricordo, a testimonianza del legame che continua a unire le due comunità nel ricordo delle quaranta vittime.

L’Amministrazione comunale invita la cittadinanza a partecipare per mantenere viva la memoria di una tragedia che ha segnato profondamente il territorio e l’intero Paese.