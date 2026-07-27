Nozze d’Argento per Carlo Vena e Antonella Festa: celebrati i 25 anni di matrimonio

Una giornata speciale per Carlo Vena e Antonella Festa, che ieri hanno festeggiato il 25° anniversario di matrimonio, raggiungendo il prestigioso traguardo delle Nozze d’Argento.

Venticinque anni vissuti insieme, all’insegna dell’amore, del rispetto reciproco e della complicità, rappresentano una storia costruita giorno dopo giorno, fatta di sacrifici, gioie e momenti condivisi che hanno reso ancora più forte il loro legame.

Per celebrare questo importante anniversario, Carlo e Antonella hanno condiviso la gioia di questa ricorrenza con l’affetto dei familiari e degli amici, vivendo una giornata ricca di emozioni e di ricordi.

Alla coppia giungano i più sinceri auguri affinché possa continuare il proprio cammino insieme con la stessa serenità, lo stesso amore e la stessa forza che li hanno accompagnati in questi primi venticinque anni.

Auguri di cuore a Carlo Vena e Antonella Festa per questo splendido traguardo, con l’auspicio che il loro futuro sia ancora ricco di felicità, salute e amore.