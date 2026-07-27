Stadio Partenio-Lombardi, il monitoraggio rassicura: nessuna criticità strutturale. Ora si guarda al futuro

Presentati i risultati dello studio del Cugri dell’Università di Salerno. Sul tavolo tre scenari: riapertura della Curva Nord, riqualificazione della Tribuna Montevergine o nuovo impianto.

Buone notizie per il futuro dello stadio Partenio-Lombardi. Il monitoraggio strutturale commissionato dal Comune di Avellino al Centro Universitario per la Previsione e Prevenzione dei Grandi Rischi (Cugri) dell’Università di Salerno ha confermato che l’impianto è strutturalmente sicuro e non presenta criticità tali da comprometterne l’utilizzo.

I risultati dello studio sono stati illustrati questa mattina a Palazzo di Città alla presenza del sindaco Nello Pizza, degli assessori Enza Ambrosone e Giuseppe Giacobbe, oltre ai professori Luigi Petti e Fernando Fraternali, che hanno coordinato le attività di monitoraggio avviate nei mesi scorsi.

Il professor Luigi Petti ha spiegato che le verifiche effettuate da settembre a oggi hanno evidenziato esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e programmabile, senza situazioni di particolare urgenza.

«Lo stadio garantisce il livello di sicurezza per il quale è stato progettato. Le attività svolte finora hanno evidenziato soltanto lavori di manutenzione che potranno essere programmati nell’arco di uno o tre anni», ha precisato il docente.

Sulla stessa linea il professor Fernando Fraternali, che ha distinto l’aspetto tecnico da quello progettuale.

«Dal punto di vista strutturale l’opera è oggi fruibile e sicura. Le scelte sul futuro dell’impianto spettano invece all’amministrazione e dipendono da valutazioni economiche, urbanistiche e politiche».

Tre scenari per il futuro dello stadio

Archiviata la fase del monitoraggio, il Comune può ora concentrarsi sulla programmazione degli interventi.

L’assessore ai Lavori Pubblici Enza Ambrosone ha illustrato le tre ipotesi attualmente al vaglio dell’amministrazione.

La prima prevede la riapertura della Curva Nord, accompagnata da un intervento sulla viabilità dell’area circostante per consentire il ritorno del pubblico in piena sicurezza.

La seconda ipotesi riguarda una riqualificazione più ampia dell’impianto, con lavori che interesserebbero anche la Tribuna Montevergine, migliorando funzionalità e servizi dello stadio.

L’ultima soluzione, la più radicale, prevede invece l’abbattimento dell’attuale Partenio-Lombardi e la realizzazione di un nuovo stadio, un progetto che richiederebbe naturalmente tempi e investimenti decisamente più importanti.

Curva Nord, il progetto è già pronto

Tra i temi affrontati nel corso dell’incontro c’è stato anche quello della Curva Nord, da tempo al centro dell’attenzione della tifoseria biancoverde.

L’assessore Giuseppe Giacobbe ha confermato che il progetto per la riapertura del settore è già pronto e si trova nella fase di valutazione. Nei prossimi giorni l’argomento sarà affrontato anche dal sindaco Nello Pizza, che avvierà un confronto con la Regione Campania per individuare il percorso più rapido e sostenibile.

Il monitoraggio del Cugri consegna dunque una certezza importante: il Partenio-Lombardi è una struttura sicura. Adesso spetterà alle istituzioni decidere quale strada intraprendere per accompagnare la crescita dell’Avellino e dotare la città di un impianto all’altezza delle ambizioni sportive dei prossimi anni.