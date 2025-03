Avella: Encomio per il Carabiniere Michele Conte e il collega Domenico Belloisi per l’eroico intervento nell’esplosione di un’abitazione a settembre

Un riconoscimento speciale è stato conferito oggi, 5 marzo 2025, durante il Consiglio Comunale di Avella, ai Carabinieri Domenico Belloisi e Michele Conte, quest’ultimo ora in pensione, per il loro coraggioso intervento durante la tragica esplosione avvenuta a settembre scorso a Saviano a causa di una fuga di gas. L’evento, che ha scosso profondamente la comunità, ha provocato la morte di quattro persone, ma grazie alla prontezza e al valore dimostrato dai due militari dell’Arma, altre due vite sono state salvate.

Il sindaco di Avella, Dott. Vincenzo Biancardi, a nome dell’Amministrazione Comunale, ha consegnato un riconoscimento ufficiale ai due carabinieri, sottolineando l’importanza del loro intervento tempestivo e l’impegno costante nel servizio alla comunità di Saviano. Alla cerimonia ha preso parte anche il sindaco di Saviano, Simoncelli, che ha espresso gratitudine e commozione per il coraggio dimostrato dai militari.

La mattina dell’incidente, i Carabinieri Belloisi e Conte, in servizio presso la Radiomobile di Nola, furono tra i primi a raggiungere il luogo dell’esplosione. Nonostante il pericolo imminente di ulteriori crolli, riuscirono a trarre in salvo due persone intrappolate tra le macerie, evitando che il bilancio della tragedia fosse ancora più drammatico. Un’azione che, oltre a richiedere sangue freddo e determinazione, ha messo a rischio la loro stessa vita.

Durante il suo intervento, il sindaco Biancardi ha definito i due carabinieri “un esempio luminoso di dedizione e senso del dovere”, sottolineando quanto sia fondamentale il lavoro delle forze dell’ordine per garantire la sicurezza dei cittadini. Anche il sindaco di Saviano Vincenzo Simonelli ha espresso parole di profonda stima, ringraziando pubblicamente i due militari a nome di tutta la comunità di Saviano.

L’encomio ufficiale rappresenta non solo un ringraziamento per il sacrificio e il coraggio dimostrato, ma anche un invito a non dimenticare il valore di chi ogni giorno lavora silenziosamente per la sicurezza e la protezione della comunità.

La cerimonia si è conclusa con un lungo applauso da parte dei cittadini presenti, un omaggio sentito per due uomini che, senza esitazione, hanno messo a rischio la propria vita per salvare quella degli altri.