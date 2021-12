AVELLA.“Con la MIA famiglia al museo”: l’arte e la storia nelle mani dei più piccoli, con la “Pass Family” visite gratuite.

Da qualche giorno Avella si è vestita di luce. Il Natale ha invaso le strade. I cancelli del Palazzo Baronale si sono aperti all’opulenza del giardino. Il museo è un andirivieni di curiosi visitatori. Il passato, la storia propria del luogo, oggi più che mai, rivivono nelle sale da poco inaugurate. Cosa può mancare nel fermento della festa alle porte? Cosa può rendere ancora più significativa la solennità più attesa dell’anno, per un paese che, con coraggio, sta facendo della sua storia e della sua arte il biglietto da visita per il mondo? Ecco, dopo l’inaugurazione del MIA, l’area museale archeologica ed immersiva, il Comune di Avella, la Soprintendenza Archeologica e il Sistema Irpinia, con il supporto e la stretta collaborazione dell’I.C. “Mons.P.Guerriero”, promuovono l’iniziativa “Con la MIA famiglia al museo”, per incentivare i cittadini di Avella di ogni età a scoprire i reperti archeologici conservati presso le sale del Palazzo Baronale oppure ad immergersi letteralmente nel percorso multimediale caratterizzato da proiezioni, suggestioni grafiche, quadri parlanti e postazioni di Realtà Virtuale. Ad una lettura superficiale, il progetto “Con la MIA famiglia al museo” può dare l’impressione della solita idea di banale promozione culturale, se non fosse che a far da Cicerone per ogni famiglia, per tutte le famiglie, sono chiamati i più giovani componenti delle stesse. Il progetto “Con la MIA famiglia al museo – Pass Family” prevede, infatti, una larga distribuzione della Card denominata Pass-Family tra gli alunni dell’I.C. “Mons.P.Guerriero” che avranno preso parte in prima persona alle visite guidate al MIA durante l’A.S. 2021/2022. La “Pass Family” permetterà ai componenti dei nuclei familiari di scoprire, almeno per una volta e gratuitamente, il Museo Archeologico ed Immersivo con la guida dei giovani alunni. La storia entrerà nelle case di ognuno portata dalle mani dei più piccoli. Il passato si legherà idealmente al futuro e ne diventerà protagonista. Ma non solo. Il territorio con la sua ricchezza entra in maniera dirompente nella scuola, ne diviene parte integrante e la scuola, al contempo, diviene mezzo, ponte, strada di collegamento tra vecchie e nuove generazioni, tra passato e presente, tra la tradizione e l’innovazione, in un interscambio di reciproche e significative esperienze. La distribuzione della “Pass Family”, rilasciata dal Comune di Avella, sarà affidata, inoltre, ai docenti dell’Istituto ed agli stessi è dato il compito di programmare il calendario delle visite che deriverà dalle specifiche esigenze didattiche e formative di ogni gruppo classe.

