MUGNANO DEL CARDINALE. Celebrazioni Straordinarie al Santuario di Santa Filomena per la Festa del Ritrovamento

Il prossimo fine settimana sarà un tempo straordinario al santuario di Santa Filomena, dove si celebrerà la festa del ritrovamento della Santa nelle catacombe di Priscilla. Il sacro corpo di Santa Filomena venne ritrovato il 25 maggio del 1802, custodito in Vaticano per tre anni, e poi traslato il 10 agosto del 1805 a Mugnano del Cardinale.

Dal 24 al 26 maggio, tre giorni di eventi speciali saranno dedicati alla preghiera e al ricordo della storia di Santa Filomena. Le celebrazioni inizieranno il 24 maggio con un grande convegno su “Santa Filomena e la donna nel nostro tempo”, che esplorerà il ruolo e l’importanza della figura femminile attraverso i secoli, prendendo spunto dalla vita della Santa.

Il 25 maggio, giornata del ritrovamento, saranno celebrate solenni celebrazioni eucaristiche, che vedranno la partecipazione di numerosi fedeli e pellegrini giunti per onorare Santa Filomena. Le messe saranno momenti di riflessione e preghiera, sottolineando il significato storico e spirituale della scoperta delle sue reliquie.

Il 26 maggio, ultimo giorno delle celebrazioni, si terrà l’inaugurazione della nuova cappella dedicata a Paolina Jaricot, figura di rilievo nella devozione a Santa Filomena e fondatrice dell’Opera della Propagazione della Fede. La nuova cappella rappresenta un ulteriore passo nel rilancio della spiritualità legata alla Santa e nel rafforzamento del suo culto.

Il rettore del santuario, Don Giuseppe Autorino, insieme al consiglio pastorale per la promozione del culto di Santa Filomena, ha lavorato intensamente per organizzare questi eventi. Il loro impegno ha permesso di creare uno spazio rinnovato e accogliente per i fedeli, rilanciando il messaggio di attualità della spiritualità della “nostra Santina”.

Questi tre giorni di celebrazioni non solo renderanno omaggio alla storia e alla devozione verso Santa Filomena, ma offriranno anche un’opportunità di riflessione e crescita spirituale per tutti coloro che parteciperanno.