Futsal. Avellino esce a testa alta dai quarti di finali.

di Carmine Guerriero

Era una partita difficilissima, infatti gli irpini giocavano contra la seconda forza del campionato. Contro i pronostici, nonostante ci fossero 5 posizioni di distanza gli irpini hanno dato filo da torcere al L84 Torino.

Nella prima gara i piementosi si sono imposti per 6-4, nella seconda gli irpini li hanno battuto per 4-2 , oggi i torinesi hanno trionfato di misura per 3 a 2 . Una partita non di certo facile per la squadra semifinalista, che ha dovuto ribaltare il gol subito a freddo da Attilio Arillo. Ricordiamo che il numero 9 dei lupi ha disputato un campionato degno di lode. Dopo aver rifilato nella scorsa partita il gol del 4 a 2 , oggi ha messo a segno il gol effimero del 1-0. Il bomber napoletano si è dimostrato di essere davvero un attaccante da nazionale italiana. In ogni partita ha sfornato assist, ha realizzato gol pesanti, ha lottato senza paura contro tutti gli avversari, alzando il livello di autostima dei suoi amici di squadra. Un vero lupo che ha dimostrato di essere sempre affamato, pronto a difendere il branco e mai ad indietreggiare. L84 pareggia con Raguso, per poi imporsi con il gol vittoria di Fortini e chiudere definitamente i giochi con Garcia. Velleitario il tentativo di Galletto , che non riesce a portare la Sandro Abate sulla scia di un risultato utile.

Tutto sommato, una grande stagione per gli irpini che hanno dimostrato di giocarsela contro tutte le altre forze superiori del campionato. Perdere per un soffio fa male, ma le regole del gioco si conoscono e sono ben precise. La redazione ringrazia la società per l’accoglienza e alzando lo sguardo per la prossima stagione, facciamo un grosso in bocca al lupo alla Sandro Abate.