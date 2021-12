Forino (Av). Celzi di nuovo sott’acqua.

Siamo veramente al ridicolo. Alle prime “forti” piogge Celzi di nuovo sotto acqua per l’ennesima volta in questo anno solare. Situazione paradossale che dire indecente è come fare un complimento. Solo a febbraio c. a. molteplici le belle parole spese da tanti per una definitiva risoluzione, tanti i buoni propositi, ma alla prima seria “sterzata” del quasi prossimo inverno Celzi é andata k. o. Apprezzabile il “cioccolatino” elargito dagli organi sovraccomunali per le emergenze del 2019- 2020, apprezzabili i ristori comunali ai cittadini disagiati ed i disparati lavori per mitigare il rischio, ma non basta. Il cioccolatino non serve davvero a nessuno perché la questione è ricaduta addosso ancora più fragorosa e prorompente di prima. Celzi é ancora là sott’acqua. La paura ritorna come l’immensa rabbia da parte di tutti i cittadini di non aver ancora compreso la motivazione per la quale non si vuole addivenire ad una seria soluzione definitiva a questa “VERGOGNA NAZIONALE”. Daniele Biondi

adsense – Responsive – Post Articolo