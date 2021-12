M5S, Aversano: Approvato il Piano di controllo del cinghiale, risultato frutto di lavoro di squadra”. L’annuncio del segretario della Commissione Agricoltura: “Orgoglioso di un provvedimento fondamentale a tutela delle nostre colture e dell’incolumità pubblica”

“Dopo un lungo e intenso lavoro in Consiglio regionale, alla luce di audizioni e incontri sul contenimento della fauna selvatica, abbiamo finalmente conseguito un risultato importante per la soluzione di una criticità che attanaglia da tempo la nostra regione e in particolare l’hinterland Casertano. Tenendo fede ai patti e nel rispetto cronoprogramma annunciato, la giunta regionale ha approvato il Piano di gestione e controllo del cinghiale in Regione Campania”. Lo dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle e segretario della Commissione regionale Agricoltura Salvatore Aversano.

“Un provvedimento – sottolinea Aversano – di cui vado particolarmente orgoglioso, ma che non deve farci abbassare la guardia rispetto a un fenomeno che va costantemente monitorato, per le conseguenze che si registrano sulle coltivazioni. Senza dimenticare che la presenza di cinghiali sulle arterie è spesso all’origine di sinistri stradali. Un risultato che mi ha visto impegnato fin dal primo giorno in Consiglio regionale, frutto anche di un lavoro di squadra. Per questo voglio ringraziare l’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo e l’Ufficio di Presidenza dell’VIII Commissione, per la continua e costante disponibilità nell’affrontare un tema particolarmente sentito”.

adsense – Responsive – Post Articolo