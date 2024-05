MUGNANO DEL CARDINALE. Alessandra Mussolini in visita alla Maialumeria di Simone Schettino e all’azienda di famiglia

Oggi, l’on. Alessandra Mussolini nella sua visita nel Comune di Mugnano del Cardinale, insieme al gruppo dirigente di Forza Italia di Avellino, ha scelto di incontrare l’imprenditore Simone Schettino per la sua spiccata voglia di mettersi continuamente in gioco e per la sua mentalità imprenditoriale proiettata nel futuro e alla diversificazione. Il sig. Simone insieme alla sua famiglia ha accolto l’on. Mussolini nell’azienda di famiglia, il “Salumificio Schettino” dove ha spiegato tutte le fasi del ciclo produttivo che portano al prodotto finale per poi approdare alla Maialumeria Market e Restaurant, suo progetto personale nato nel 2017 per il quale era ed è sempre alla ricerca dei prodotti di nicchia e di altissima qualità. All’interno di questo locale, il sig. Schettino ha pienamente adottato il concetto “dal produttore al consumatore”, creando una formula unica nel suo genere: il salame bar. Ha anche ideato un prodotto esclusivo di alta gamma, il salametto di prosciutto Maialumeria, spesso accompagnato da focaccia fatta al momento e da un calice di bollicine per esaltarne il sapore. La sua sete di conoscenza e la voglia di sperimentare lo hanno portato a creare e curare personalmente tutto il ciclo produttivo dei prodotti realizzati esclusivamente per la Maialumeria. Utilizza maiali allevati allo stato brado, che offrono una carne di qualità superiore alla media e adatta a stagionature molto lunghe, fino a un anno.