Identificato l’Autore dei Volantini diffamatori contro il Candidato Sindaco di Moschiano

Aveva lanciato volantini diffamatori contro un candidato sindaco di Moschiano, ma è stato rintracciato e identificato l’autore. A conclusione degli accertamenti condotti dai poliziotti del Commissariato di Lauro e dai carabinieri della Stazione di Quindici, è stato deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino un 46enne di Moschiano. L’uomo, nella notte del 12 maggio scorso, aveva diffuso, lanciandoli dall’autovettura, volantini diffamatori nei confronti di Claudio Rosario Addeo, candidato alla fascia tricolore del paese.

Le indagini, avviate immediatamente dopo la scoperta dei volantini, hanno permesso di raccogliere prove sufficienti per identificare l’autore del gesto. Le forze dell’ordine hanno lavorato in sinergia, utilizzando testimonianze e registrazioni delle telecamere di sorveglianza per risalire al responsabile.

Il 46enne è stato quindi segnalato all’autorità giudiziaria e dovrà rispondere delle sue azioni. Questo episodio sottolinea l’importanza della legalità e del rispetto reciproco, specialmente durante le campagne elettorali, momenti delicati che richiedono trasparenza e correttezza.