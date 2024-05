Imprese nel Mezzogiorno: Opportunità di Agevolazioni con la Zona Economica Speciale Unica

di Salvatore Guerriero, Presidente Nazionale ed Internazionale della CONFEDERAZIONE DELLE IMPRESE NEL MONDO e GRANDI IMPRESE INTERNATIONAL

Finalmente arriva il decreto attuativo che istituisce la Zona Economica Speciale Unica (ZES UNICA) del Mezzogiorno, offrendo una significativa opportunità alle imprese.

Questo decreto introduce agevolazioni fiscali e incentivi per le imprese che operano o intendono insediarsi nel Sud Italia, favorendo così lo sviluppo economico e la crescita degli investimenti nelle aree meridionali del Paese.

*Finestra Temporale per le Domande*

Le imprese interessate hanno una finestra temporale dal 12 giugno al 12 luglio per comunicare all’Agenzia delle Entrate l’ammontare delle spese sostenute dal 1° gennaio 2024 e quelle previste fino al 15 novembre 2024. È essenziale che le aziende rispettino queste scadenze per poter beneficiare delle agevolazioni.

*Chi Può Beneficiare*

Possono accedere agli incentivi tutte le imprese, indipendentemente dalla loro forma giuridica, che sono già operative nel Mezzogiorno o che intendono stabilirsi nel territorio per effettuare investimenti iniziali, compresi tra 200 mila euro e 100 milioni di euro. Questo ampio range di investimento mira ad attrarre sia piccole e medie imprese che grandi aziende, incentivando una varietà di iniziative imprenditoriali.

*Come Presentare le Domande*

Per usufruire delle agevolazioni, le imprese devono comunicare all’Agenzia delle Entrate le spese sostenute e quelle previste entro il periodo specificato. Questo processo di comunicazione è fondamentale per accedere ai benefici fiscali offerti dalla ZES UNICA. È consigliato alle aziende di prepararsi adeguatamente, raccogliendo tutta la documentazione necessaria e pianificando i loro investimenti in modo dettagliato.

*Obiettivi della ZES UNICA*

La creazione della ZES UNICA ha l’obiettivo di stimolare lo sviluppo economico nel Mezzogiorno, attrarre nuovi investimenti, aumentare l’occupazione e migliorare la competitività delle imprese locali. Questo provvedimento si inserisce in un quadro più ampio di politiche economiche volte a ridurre il divario tra il Nord e il Sud del Paese, promuovendo una crescita equilibrata e sostenibile.

Le imprese del Mezzogiorno hanno davanti a sé un’opportunità unica per crescere e svilupparsi grazie alle agevolazioni previste dalla ZES UNICA. È cruciale che le aziende interessate rispettino le scadenze e seguano attentamente le procedure stabilite per poter sfruttare appieno i benefici offerti. Questo decreto rappresenta un passo importante verso il rilancio economico delle regioni meridionali, favorendo un ambiente più dinamico e competitivo per le imprese italiane.

Per ulteriori informazioni, le aziende possono consultare il sito dell’Agenzia delle Entrate o contattare i consulenti fiscali di fiducia per ricevere assistenza nella preparazione delle domande.