AVELLA. Colpo grosso al Gratta &Vinci. Ecco quanto si porta a casa la vincitrice

Colpo grosso questa mattina in una ricevitoria e tabacchi di Avella, quella di Napolitano di via Madonna del Carmine, dove una donna nel comprare un tagliando del gioco a premi “Il Miliardario” nel grattare si è aggiudicata il premio da 10mila euro. Non è la prima volta che nella ricevitoria gestita dalla famiglia Napolitano si verifica una vincita, già in passato vi erano state ricchi premi. Per la cronaca la fortunata non è avellana ma di un paese limitrofo.