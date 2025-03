Avella, cedimento del manto stradale: tir sprofonda con una ruota e blocca il traffico. Foto

Questo pomeriggio in via Giacomo Leopardi, intorno alle 14:30 un tir è rimasto bloccato sulla carreggiata a causa del cedimento del manto stradale. Il mezzo pesante, mentre transitava, ha visto la sua ruota anteriore sinistra sprofondare improvvisamente, rendendo impossibile la prosecuzione della marcia.

Sul posto sono intervenuti immediatamente gli agenti della Polizia Municipale di Avella, supportati dai carabinieri della Compagnia di Baiano, per gestire la viabilità e mettere in sicurezza l’area. Poco dopo, sono giunti anche i vigili del fuoco di Avellino, incaricati delle operazioni di rimozione del tir e del ripristino della circolazione, attualmente bloccata.

Le autorità stanno ora verificando le cause del cedimento stradale per evitare che episodi simili possano ripetersi. Nel frattempo, il traffico in zona resta interrotto fino alla conclusione delle operazioni.