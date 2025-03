La natura bella delle cose. Sabato 22 marzo a Nola il libro di Barbara Nappini, presidente Slow Food

Sarà presentato a Nola il libro di Barbara Nappini, presidente di Slow Food Italia, La natura bella delle cose, un saggio-memoir che racconta come le nostre scelte possano contribuire a cambiare il mondo.

Appuntamento sabato 22 marzo alle ore 18 presso la sala della Pro Loco in Corso Tommaso Vitale 9.

Dopo i saluti di Giuseppe Bianco, presidente Pro Loco Nola, Raffaele Roberto, presidente Slow Food Agro nolano, e Gianluca Napoitano, membro del direttivo regionale Slow Food Campania, l’autrice dialogherà con la giornalista Autilia Napolitano.

Un’occasione per discutere non soltanto di quello che nel mondo non funziona ma, soprattutto, raccontare gli uomini e le donne che possono rendere la nostra Terra migliore, nella sua bellezza più autentica. La bellezza delle azioni quotidiane, solo apparentemente insignificanti: impastare il pane, affrontare realtà dure ma sorprendente, riconoscere il valore degli alberi e dei loro frutti, rispondere alla violenza con gesti di pace.

Nelle storie che ha incontrato sul suo cammino e che racconta in questo libro, Barbara Nappini evidenzia perché sia necessario cambiare direzione. Perché non è più possibile perseverare in un sistema economico-produttivo che genera sofferenza per la nostra Terra Madre, violando i diritti e le libertà dei popoli. Questo vale su larga scala, trovando però le peggiori contraddizioni nel sistema alimentare globale, in quel settore primario che, innanzitutto, dovrebbe mirare alla sopravvivenza degli esseri umani, nel pieno rispetto di ogni altra forma di vita.