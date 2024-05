AVELLA. Anziano entra con l’auto in casa dei vicini sfondando un portone. Video

Momenti di paura ad Avella questa mattina per una famiglia residente in via San Nicola. Venerdì 17 maggio 2024, nel tardo pomeriggio, un boato improvviso ha creato panico tra i residenti, facendo pensare inizialmente ad un’esplosione. In realtà, un ultraottantenne, mentre era a bordo della sua Fiat Cinquecento, ha compiuto un’errata manovra, sfondando un portone di legno massiccio di una casa vicina.

L’anziano conducente, nel tentativo di entrare nella propria proprietà, ha invece perso il controllo del veicolo, sfondando il portone nonostante la presenza di scudi di ferro. L’auto ha proseguito la sua corsa all’interno dell’abitazione, danneggiando sedie, divani, piante ornamentali e altri arredi, fino a causare la rottura del contatore dell’acqua, provocando perdite significative.

Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma la famiglia ha vissuto attimi di grande spavento. Dopo l’incidente, l’anziano conducente si è prontamente scusato per aver sbagliato abitazione, spiegando l’errore di manovra che ha portato al sinistro. Ad Avella intanto c’è stata la corsa al lotto per una vicenda che ha dell’incredibile e che solo per fortuna è finita con soli danni.