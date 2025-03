Avella: ancora rifiuti abbandonati nei pressi della chiesetta del Purgatorio, interviene la ditta per la rimozione

Avella – Continua l’abbandono indiscriminato di rifiuti nei pressi dell’antica chiesetta del Purgatorio, nella frazione del comune di Avella. Nonostante gli appelli al rispetto dell’ambiente, l’area continua a essere utilizzata come discarica abusiva, con il deposito di materiali di ogni genere, compresi rifiuti speciali.

Nelle ultime ore, grazie all’intervento di una ditta specializzata, i rifiuti sono stati prelevati e trasportati in discarica, restituendo decoro al sito. L’operazione si è resa necessaria per evitare ulteriori rischi per la salute pubblica e per la tutela di un luogo di valore storico e culturale.

Nel frattempo, per contrastare il fenomeno, sono in corso le operazioni di installazione di telecamere di sorveglianza, che permetteranno di individuare e sanzionare i responsabili. Un provvedimento fondamentale per scoraggiare il ripetersi di questi episodi e garantire maggiore tutela ambientale.

Le autorità locali ribadiscono l’invito ai cittadini a rispettare il territorio e a segnalare eventuali trasgressioni. Solo con un impegno condiviso sarà possibile preservare il patrimonio storico e ambientale di Avella, evitando che diventi oggetto di degrado e incuria.