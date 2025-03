Il Baiano ricorda Sabino: un tifoso che resterà per sempre nel cuore della comunità

Sabato scorso, prima del fischio d’inizio, l’A.C. Baiano ha voluto dedicare un momento speciale alla memoria di Sabino, un tifoso appassionato che ci ha lasciati lo scorso anno. La società ha simbolicamente consegnato al cugino Joe Miro l’abbonamento e la sciarpa, come se a riceverli fosse ancora una volta Sabino stesso, con il suo amore incondizionato per la squadra.

“Non si muore mai, se si resta nel ricordo”, ed è proprio così che Sabino continuerà a vivere nel cuore di tutti i tifosi baianesi. Il presidente del A.C Baiano, Stefano Sgambati, lo ha ricordato con grande affetto, sottolineando quanto fosse legato ai colori granata fin da bambino. Seguiva il Baiano ovunque giocasse e, ogni volta che si incontravano, chiedeva sempre notizie sulla squadra, dimostrando una passione senza limiti.

La sua scomparsa ha lasciato un vuoto profondo, ma la comunità ha scelto di onorarne la memoria in modo speciale. I tifosi hanno realizzato sciarpe e adesivi con la sua immagine, un simbolo per tenerlo sempre con loro, sugli spalti e nella vita di tutti i giorni. Sabino non sarà mai dimenticato: il suo amore per il Baiano continuerà a vivere attraverso chi lo ha conosciuto e amato.