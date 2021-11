È arrivato il tempo di rinnovare il Consiglio d’Istituto al comprensorio Guerriero. Il 21 e 22 Novembre si aprono le urne dove entrambe i genitori potranno esprimere la loro preferenza. Due le liste in campo “Insieme per la scuola” e “Scuola Futura” per un totale di 17 candidati.

Di seguito le liste e in seguito pubblicheremo orari e luogo per votare. Un augurio a tutti.

adsense – Responsive – Post Articolo