Agnello interviene sulla vicenda Juve Stabia: “Necessaria un’informazione completa e trasparente”

Stabia Capital S.r.l., attraverso il proprio Amministratore Unico Francesco Agnello, ha reso nota la propria posizione in merito alla recente delibera assembleare relativa all’aumento di capitale della S.S. Juve Stabia S.r.l., società di cui detiene l’intera quota sociale.

Nel comunicato diffuso dalla società viene evidenziato come Stabia Capital non riconosca la validità e l’efficacia della delibera assembleare adottata in una riunione alla quale avrebbero preso parte esclusivamente gli Amministratori Giudiziari. Per tale ragione, la società ha annunciato di riservarsi ogni iniziativa presso le Autorità competenti per la tutela dei propri diritti.

Alla base della decisione vi sarebbero anche gli sviluppi giudiziari legati al procedimento in corso e il deposito dell’appello avverso il decreto di sequestro di prevenzione. In questo contesto, Stabia Capital ha comunicato che non procederà alla sottoscrizione dell’aumento di capitale deliberato.

Nel documento, la società esprime inoltre l’auspicio che la vicenda possa trovare una soluzione bonaria, evitando conseguenze che possano compromettere il futuro della società sportiva. Allo stesso tempo vengono rivolti auguri agli investitori che hanno manifestato interesse a sostenere il club, definito una “gloriosa squadra di calcio campana”.