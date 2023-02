Weekend partecipato di giovani ai banchetti di Azione a Salerno e Battipaglia per il tesseramento 2023

Weekend di banchetti del partito di Azione in provincia per il tesseramento 2023 ‘Lasciamo il segno’. La partecipazione è stata significativa sopratutto tra i giovani che chiedono di entrare in Azione perché vedono un partito che propone soluzioni, che è in ascolto e che ha tra le sue priorità le politiche giovanili, la sanità, l’istruzione, oltre le demagogie e le ideologie del passato.

Il Segretario provinciale Gigi Casciello soddisfatto della partenza del tour di banchetti in provincia dichiara: “in tempi in cui impera l’antipolitica e’ sicuramente di grande conforto riscontrare tanta attenzione soprattutto da parte dei giovani a conferma che quando ci si impegna con proposte serie e soluzioni possibili oltre gli slogan il giudizio nei confronti della politica non può che essere positivo. E questo è il risultato del lavoro condotto con chiarezza da Carlo Calenda”.

Presente ai primi appuntamenti di Salerno e Battipaglia anche il Deputato di Salerno in Azione Antonio D’Alessio, la cui presenza e attività vuole testimoniare proprio la centralità che i territori hanno per il partito.

Seguite tutti i prossimi appuntamenti sui canali ufficiali social @azionesalerno ed entrate in azione con noi.

Il tesseramento è aperto anche dal sito www.azione.it in pochi click.

Lasciamo il segno, insieme.