Sos furti a nocera superiore, l’allarme di Raffella Ferrentino (legalita’ e trasparenza): “da quando abbiamo perso la caserma i casi sono aumentati. Servono piu’ forze dell’ordine sul territorio”

Allarme furti a Nocera Superiore, l’associazione “Legalità e Trasparenza” scrive a prefetto, ministero dell’Interno, questore di Salerno, comandante provinciale dei carabinieri e sindaco per chiedere interventi urgenti sul fenomeno che sta attanagliando la comunità nocerina.

“Avevamo lanciato un allarme ben definito dopo la chiusura della caserma comunale”, ha detto la presidente Raffaella Ferrentino. “Purtroppo gli episodi legati alla sicurezza in città diventano sempre più gravi. Non si contano ormai i furti e gli atti vandalici, soprattutto in periferia. C’è un’assoluta mancanza di sicurezza, vista la presenza costante delle forze dell’ordine che è venuta a mancare. I cittadini hanno paura, si chiudono in casa con la paura di essere derubati mentre sono all’interno delle loro abitazioni. Servono più forze dell’ordine sul territorio per arginare questi fenomeni, in particolar modo nelle ore notturne”

adsense – Responsive – Post Articolo