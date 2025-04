Marzano di Nola, fede e formazione s’intrecciano all’Istituto “Nobile-Amundsen”: dialogo con il Seminario Vescovile di Nola

Giornata di grande intensità spirituale e formativa quella vissuta oggi a Marzano di Nola, dove la Parrocchia di San Trifone Martire ha ospitato un incontro dal profondo valore educativo e umano, promosso in collaborazione con il Seminario Vescovile di Nola. Protagonisti, i ragazzi dell’Istituto Alberghiero “Nobile-Amundsen”, chiamati a confrontarsi con un’esperienza capace di coniugare fede, vocazione e progettualità personale.

L’iniziativa, pensata come momento di ascolto e crescita, ha dato modo agli studenti di immergersi in un dialogo aperto e autentico con i seminaristi e i formatori della Diocesi. Attraverso testimonianze dirette, riflessioni guidate e confronti personali, i giovani hanno potuto interrogarsi sul senso profondo delle scelte di vita, esplorando al tempo stesso le radici della propria spiritualità e le prospettive future del loro cammino professionale.

Il parroco di Marzano, don Giuseppe Parisi, ha sottolineato come “la scuola e la Chiesa debbano camminare insieme per formare non solo dei buoni professionisti, ma anche delle persone consapevoli, mature e in dialogo con il mondo e con Dio”. Il preside dell’Istituto, prof. Antonio D’Amato, ha ribadito l’importanza di aprire spazi di confronto e introspezione, anche in contesti didattici, “perché la vocazione non è solo religiosa, ma è anche l’incontro con ciò che si è davvero chiamati a essere”.

A conclusione dell’incontro, un momento di preghiera collettiva ha sancito il valore comunitario dell’esperienza, rinsaldando i legami tra Chiesa, scuola e territorio. Una giornata che, nel cuore dell’Irpinia, ha saputo dare voce ai giovani e ai loro sogni, coniugando sapere e anima, mestieri e vocazione, in un’unica, preziosa esperienza di vita.