ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 28 Gennaio 2026

Mercoledí, 28 Gennaio 2026

S. TOMMASO D’AQ., S. VALERIO

—————————-



Settimana n. 05

Giorni dall’inizio dell’anno: 28/337

A Roma il sole sorge alle 07:26 e tramonta alle 17:20 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 07:49 e tramonta alle 17:23 (ora solare)

Luna: 3.24 (tram.) 12.16 (lev.)

Proverbio del giorno:

Quando canta il picchio di gennaio, tieni a mano il pagliaio.

Aforisma del giorno:

Evita la gente curiosa: è pettegola, ha orecchie aperte, ma poca discrezione per le tue confidenze, e una parola detta prende il volo senza rimedio. (Orazio)