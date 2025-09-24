ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 24 Settembre 2025

S. PACIFICO CONF.

Settimana n. 39

Giorni dall’inizio dell’anno: 267/98

A Roma il sole sorge alle 06:01 e tramonta alle 18:03 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 06:14 e tramonta alle 18:16 (ora solare)

Luna: 8.35 (lev.) 18.56 (tram.)

Marte sorge alle 8.34 e tramonta alle 19.12. Distanza: km 350.000.000 . Parte illuminata: 97,3 %.

Proverbio del giorno:

Settembre ficaio e fruttidoro.

Aforisma del giorno:

Non v’è altro bene che il non essere; non v’ha altro di buono che quel che non è; le cose che non son cose: tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente; il complesso dei tanti mondi che esistono; l’universo; non è che un neo, un bruscolo in metafisica.