ALMANACCO DEL GIORNO. Mercoledí, 24 Settembre 2025

Settimana n. 39
Giorni dall’inizio dell’anno: 267/98
A Roma il sole sorge alle 06:01 e tramonta alle 18:03 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:14 e tramonta alle 18:16 (ora solare)
Luna: 8.35 (lev.) 18.56 (tram.)
Marte sorge alle 8.34 e tramonta alle 19.12. Distanza: km 350.000.000 . Parte illuminata: 97,3 %.
Proverbio del giorno:
Settembre ficaio e fruttidoro.
Aforisma del giorno:
Non v’è altro bene che il non essere; non v’ha altro di buono che quel che non è; le cose che non son cose: tutte le cose sono cattive. Il tutto esistente; il complesso dei tanti mondi che esistono; l’universo; non è che un neo, un bruscolo in metafisica.