ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 3 Marzo 2026

S. CUNEGONDA
—————————-
Settimana n. 10
Giorni dall’inizio dell’anno: 62/303
A Roma il sole sorge alle 06:41 e tramonta alle 18:02 (ora solare)
A Milano il sole sorge alle 06:57 e tramonta alle 18:12 (ora solare)
Luna: 6.39 (tram.) 18.15 (lev.)
Eclisse di luna alle ore 12.38. Luna piena alle ore 12.39.
Proverbio del giorno:
L’acqua di marzo è peggio delle macchie ne’ vestiti.
Aforisma del giorno:
Sacre son tutte e belle / l’arti fra lor sorelle / ma s’incoroni il vomere / del trionfal allor; / frutto di sua fatica / è il pan che ci nutrica; / baciam la man che provvida / ci dona ogni tesor. (G. Pennacchi)