NPOLI. Piazza Garibaldi: sorpresi con circa 400 pasticche di sostanza stupefacente. La Polizia di Stato arresta due soggetti.

Nei giorni scorsi, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 30enne ed un 28enne per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. In particolare, gli agenti della Squadra di Polizia Giudiziaria del Compartimento Polizia Ferroviaria per la Campania, durante un servizio di pattugliamento in Piazza Garibaldi, hanno controllato i predetti, trovandoli in possesso di circa 400 compresse a base di sostanze oppioidi, suddivise in dosi singole e confezionate in modo da essere immediatamente destinate alla cessione. Per tali motivi, gli indagati sono stati tratti in arresto dal personale operante.