ALMANACCO DEL GIORNO. Martedí, 14 Aprile 2026

S. ABBONDIO

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Settimana n. 16

Giorni dall’inizio dell’anno: 104/261

A Roma il sole sorge alle 05:31 e tramonta alle 18:49 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 05:38 e tramonta alle 19:08 (ora solare)

Luna: 3.55 (lev.) 15.31 (tram.)

Proverbio del giorno:

D’aprile, va il villano e il gentile.

Aforisma del giorno:

L’affabilità coi suoi di famiglia, con gli amici e conoscenti non dev’essere mai scurrile, ché dimostra cuor villano. L’affabile bontà è sempre uguale a sé medesima e sta di mezzo alla grossolanità e alla smanceria; mentreché gli ostentatori della familiarità più sgarbata spesso rimbalzano dalle più esose rozzezze alle più svenevoli cerimonie. (A. Alfani)