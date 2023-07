ALMANACCO DEL GIORNO. Domenica, 16 Luglio 2023

N.S. DEL CARMELO

Settimana n. 28

Giorni dall’inizio dell’anno: 197/168

A Roma il sole sorge alle 04:50 e tramonta alle 19:42 (ora solare)

A Milano il sole sorge alle 04:50 e tramonta alle 20:08 (ora solare)

Luna: 3.03 (lev.) 19.21 (tram.)

Sciame meteoritico delle Capricornidi.

Proverbio del giorno:

Chi disprezza compra

Aforisma del giorno:

Praticare il bene è un affare. Se l’uomo non lo persegue è solo perché non ha la minima idea di dove si trovi il bene. Pertanto non è malvagio ma ignorante. (Socrate)