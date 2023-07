SANT’Oggi. Domenica 16 luglio 2017 la chiesa celebra la Beata Vergine Maria del Monte Carmelo e santa Maria Maddalena Postel

16 luglio: santa Maria Maddalena Postel (al secolo Julie-Françoise-Cathérine), nacque a Barfleur (Francia) il 28 novembre 1756, da una modesta famiglia di pescatori. A 5 anni, avendo incontrato per strada una bambina coperta di stracci, le donò il mantello. Un’altra volta regalò le scarpe a un piccolo mendicante. La mamma la sgridò per quelle sue liberalità, e allora Giulia non si vergognò di andare a questuare per i poveri, di portare zuppa, legna e acqua agl’infermi, di rassettare le loro case. Esuberante per natura, ella si dominava, e anziché andare a trastullarsi con le amiche, amava ritirarsi in disparte per pregare. Venne educata presso il monastero delle benedettine di Valognes. Le benedettine avrebbero voluto trattenerla con loro data la sua pietà e l’ottima riuscita che faceva negli studi, ma Giulia, nel 1774, preferì ritornare in famiglia per aprire una scuola gratuita con educandato, per ragazze povere e orfane. Durante la Rivoluzione Francese, nel 1789, vide la Chiesa di Barfleur passare nelle mani del clero costituzionale, e Giulia fu tra coloro che rifiutarono di riconoscerne l’autorità. Aiutò numerosi sacerdoti a rifugiarsi in Inghilterra ed organizzò una comunità clandestina di fedeli, allestì una cappella nel sottoscala della sua casa, dove poter celebrare la Messa e conservare il Santissimo Sacramento, con il quale potersi comunicare per mezzo di pinzette d’argento e fu tanto stimata dal clero che vi officiava che le fu permesso portare la comunione agli infermi. Nel 1798 entrò nel Terz’Ordine francescano assumendo il nome religioso di Maria Maddalena. Dopo il concordato stipulato nel 1801 tra papa Pio VII e Napoleone Bonaparte, lavorò per quattro anni per ricostruire la fede del popolo e ripristinare la vita parrocchiale nella città, insegnando, preparando i bambini e gli adulti a ricevere i sacramenti, e organizzando opere di carità. Tornò a dedicarsi all’organizzazione di scuole ispirate al modello di quelle dei Fratelli delle Scuole Cristiane (lasalliani) e, nel 1807, diede vita alla congregazione delle Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia. Nel 1832 acquistò e iniziò a restaurare l’antica abbazia benedettina di Saint-Sauveur-le-Vicomte, dove stabilì la casa madre del suo istituto e dove ultimò la sua vita. Nel 1837, le fu chiesto di rinunciare alla regola che aveva seguito per 28 anni, le autorità a Roma insistettero affinché adottasse quella approvata per i Fratelli delle Scuole Cristiane, perciò il nome della congregazione divenne Suore delle Scuole Cristiane della Misericordia, che, dopo il Concilio Vaticano II, furono rinominate Suore di Santa Maria Maddalena Postel. Morì il 16 luglio 1846, a 90 anni