Elezioni amministrative, seggi aperti in Irpinia: si vota ad Avellino, Quadrelle, Quindici e altri 10 piccoli comuni

Si sono aperte questa mattina, domenica 24 maggio 2026, le sezioni elettorali nei comuni chiamati al voto per le elezioni amministrative. In Bassa Irpinia riflettori puntati su Quadrelle, nel mandamento baianese, e su Quindici, mentre il centro più importante interessato dalla tornata elettorale è il comune capoluogo di Avellino.

Ad Avellino sono tre i candidati in corsa per la fascia tricolore: Festa, Nargi e Pizza, protagonisti di una sfida che si preannuncia particolarmente combattuta e seguita dall’intera provincia.

A Quadrelle, invece, la competizione è tra la lista “Quadrelle Futura”, guidata da Carmine Isola, e “Quadrelle Civica”, che propone come candidato sindaco Nicola Guerriero.

Sfida a due anche a Quindici, dove gli elettori dovranno scegliere tra la lista capeggiata da Alessandro Siniscalco e quella guidata da Carmine Scibelli.

Le operazioni di voto proseguiranno fino a domani, lunedì 25 maggio, alle ore 15. Subito dopo la chiusura dei seggi prenderanno il via le operazioni di scrutinio che decreteranno i nuovi sindaci e i consigli comunali dei centri chiamati alle urne.