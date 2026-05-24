Scandone Avellino, la semifinale promozione passa dal Pala Sassi: sfida durissima contro Matera

La strada verso la Serie B Nazionale entra nel vivo per la Scandone Avellino, chiamata ora alla sfida più impegnativa della stagione. In semifinale playoff i biancoverdi di coach Dell’Imperio affronteranno infatti la Ondatel Virtus Matera, squadra considerata tra le più attrezzate dell’intero tabellone e unica testa di serie superstite dopo l’eliminazione della Carver Roma.

La formazione lucana, guidata da coach Roberto Miriello, ha chiuso la regular season al primo posto del girone siciliano con 40 punti, confermando per tutta l’annata grande solidità tecnica e mentale. Un percorso costruito per arrivare fino in fondo, con il vantaggio del fattore campo nell’eventuale gara 3, da disputare nel caldissimo scenario del Pala Sassi di Matera.

Nei playoff Matera ha mostrato tutto il proprio valore. Dopo il netto 2-0 contro il Basket Aquilano negli ottavi, i lucani hanno dovuto lottare nei quarti contro Catanzaro, imponendosi soltanto alla “bella” al termine di una serie durissima. Emblematica gara 3, nella quale la Virtus è riuscita a recuperare ben 19 punti di svantaggio, dimostrando carattere, profondità e qualità tecnica.

Il roster biancoazzurro può contare sull’esperienza e la leadership di Matteo Zanetti, autentico equilibratore della squadra, e sul talento offensivo di Simone Roberto, terzo miglior realizzatore della regular season con quasi 20 punti di media. Attorno a loro ruota un gruppo profondo e completo, rinforzato ulteriormente durante la stagione con innesti di alto livello come Henry Preira, Uchenna Ani, Božidar Labović ed Emin Mavrić.

Particolarmente temibile la presenza di Preira, lungo francese dominante dal punto di vista atletico e miglior stoppatore del campionato, capace di cambiare volto alla difesa materana. Importante anche l’arrivo del montenegrino Labović, già protagonista nella passata finale playoff vinta da Piazza Armerina proprio contro la Scandone.

Per Avellino si prospetta dunque una serie lunga e complicata contro una squadra completa sotto ogni aspetto: centimetri, atletismo, intensità difensiva e grande qualità offensiva. Ai biancoverdi servirà la miglior versione possibile, fatta di sacrificio, identità e durezza mentale, per provare a reggere l’urto e continuare il sogno promozione.

La semifinale scatterà domenica 24 maggio alle ore 19 al Pala Sassi di Matera, in una sfida che promette spettacolo e grande basket.